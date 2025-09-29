Названы самые доступные мегаполисы России для улучшения жилищных условий

Аналитик Иванов: Проще всего улучшить жилищные условия в Екатеринбурге и Ростове

Проще всего купить двухкомнатную квартиру после однокомнатной или студии оказалось в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Самые доступные для улучшения жилищных условий мегаполисы России назвал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов, пишут «Известия».

Аналитик объяснил, что чем меньше разница между ценой квадратного метра в студиях и однокомнатных квартирах с двухкомнатными — тем сложнее продать их и расшириться. По словам Иванова, в целом по России средняя стоимость квадратного метра в студиях и однокомнатных квартирах на 17,9 процента выше, чем в двухкомнатных.

Легче всего купить двухкомнатную квартиру на вторичном рынке после продажи «однушки» или студии в Екатеринбурге — там средняя цена «квадрата» малогабаритного жилья на 13,7 процента дороже «двушек».

Второе место по этому показателю занимает Ростов-на-Дону с разницей в 11,9 процента, а третье место поделили Волгоград и Челябинск с разницей в 11,8 процента. В топ-пять также вошли Воронеж (10 процентов) и Самара (9,7 процента).

Среди аутсайдеров по доступности покупки двухкомнатной квартиры после однокомнатной Иванов назвал Москву (4 процента), Уфу (3,1 процента) и Нижний Новгород (2 процента).

Ранее россиян предупредили о рисках при покупке жилья. Так, не стоит приобретать квартиры у собственника, который находится за границей, обремененные ипотекой объекты, а также заключать сделки с человеком в предбанкротном состоянии.