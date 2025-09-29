Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:27, 29 сентября 2025Экономика

Названы самые доступные мегаполисы России для улучшения жилищных условий

Аналитик Иванов: Проще всего улучшить жилищные условия в Екатеринбурге и Ростове
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Проще всего купить двухкомнатную квартиру после однокомнатной или студии оказалось в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Самые доступные для улучшения жилищных условий мегаполисы России назвал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов, пишут «Известия».

Аналитик объяснил, что чем меньше разница между ценой квадратного метра в студиях и однокомнатных квартирах с двухкомнатными — тем сложнее продать их и расшириться. По словам Иванова, в целом по России средняя стоимость квадратного метра в студиях и однокомнатных квартирах на 17,9 процента выше, чем в двухкомнатных.

Легче всего купить двухкомнатную квартиру на вторичном рынке после продажи «однушки» или студии в Екатеринбурге — там средняя цена «квадрата» малогабаритного жилья на 13,7 процента дороже «двушек».

Второе место по этому показателю занимает Ростов-на-Дону с разницей в 11,9 процента, а третье место поделили Волгоград и Челябинск с разницей в 11,8 процента. В топ-пять также вошли Воронеж (10 процентов) и Самара (9,7 процента).

Среди аутсайдеров по доступности покупки двухкомнатной квартиры после однокомнатной Иванов назвал Москву (4 процента), Уфу (3,1 процента) и Нижний Новгород (2 процента).

Ранее россиян предупредили о рисках при покупке жилья. Так, не стоит приобретать квартиры у собственника, который находится за границей, обремененные ипотекой объекты, а также заключать сделки с человеком в предбанкротном состоянии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Другие возможности у США иссякли». Трамп разрешил ВСУ наносить удары вглубь России. Насколько это опасно?

    В российском городе запретили возить детей в школу из-за разрушенных дорог

    В МИД Украины пригрозили способным достать до любой точки России оружием

    «Вот наше послание Москве». Министр обороны Британии обратился к Путину. Что он потребовал?

    Саакашвили признал себя бездомным

    Описаны последствия возможной конфискации российских активов для Европы

    На показе Moschino модели прошлись по подиуму с кастрюлями вместо сумок

    Один жест спас жизнь двум российским бойцам на СВО

    Овечкин провел первую полноценную тренировку после травмы

    В Москве появилась услуга «нытинга»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости