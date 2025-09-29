Названы снижающие эффективность привычки руководителей

Эксперт Ковров: Эффективность работы рушит привычка директора все контролировать

Эффективность работы компаний зачастую рушит желание директора все контролировать. Привычки, которые мешают команде эффективно работать, назвал «Ленте.ру» предприниматель, владелец магазинов на «Яндекс Маркете» Василий Ковров.

По словам эксперта, некоторые привычки руководителя могут незаметно разрушать продуктивность всей команды и мешать росту компании. Одна из самых частых ошибок управленцев — микроменеджмент, который рождается из желания держать ситуацию под полным контролем, но на практике приводит к демотивации сотрудников. Когда руководитель вмешивается в каждую деталь и переписывает любое решение под себя, команда быстро перестает проявлять инициативу.

Также снижающей эффективность директора является страх делегирования. Руководитель может хотеть, чтобы все было сделано идеально или думать, что сотрудники или партнеры не справятся. И наконец, третья вредная привычка — игнорирование обратной связи. Многие руководители мыслят в парадигме «я знаю лучше всех», из-за чего теряют контакт с командой и рынком, добавил Ковров.

«То, какие привычки в работе есть у руководителя, напрямую влияет на эффективность команды и бизнеса. Микроменеджмент лишает сотрудников инициативы, страх делегировать не дает компании масштабироваться, а отказ слышать обратную связь закрывает доступ к новым идеям. Выйти из этих ловушек можно только через доверие — к людям, партнерам и системам», — пояснил эксперт.

