19:10, 29 сентября 2025Экономика

Объемы экспорта российской нефти в Индию оценили

Дипломат Бабушкин: Треть импортируемой Индией нефти по-прежнему российская
Кирилл Луцюк

Фото: Stringer / Reuters

В настоящее время не наблюдается признаков того, что Индия снизила импорт российской нефти. Об этом заявил советник-посланник посольства России в Индии Роман Бабушкин. Его процитировал ТАСС.

По словам Бабушкина, на поставки из России, как и прежде, приходится не меньше трети от общего объема импортируемой Индией нефти.

Ранее власти Индии уведомили Вашингтон, что Нью-Дели готов отказаться от российской нефти лишь в том случае, если США снимут санкции с поставок этого энергоносителя из Ирана и Венесуэлы. Отмечается, что одновременное прекращение поставок нефти из России, Ирана и Венесуэлы на индийские нефтеперерабатывающие заводы чревато резким скачком мировых цен.

Между тем в США заявили, что торговое соглашение с Индией может быть заключено лишь в том случае, если она перестанет покупать российскую нефть.

