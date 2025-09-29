Один жест спас жизнь двум российским бойцам на СВО

RT: Приветственный жест спас жизнь двум российским штурмовикам в Часовом Яре

Жизнь двум российским штурмовикам в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине спас один жест. Их историю публикует RT.

Речь идет о боях за Часов Яр. Двое российских бойцов должны были обеспечить безопасность другим заходившим на позицию штурмовикам Вооруженных сил России. При выполнении задачи они были замечены украинскими дронами. Однако приветственный жест спас им жизни.

«Мне товарищ говорит: "Закуривай и маши ручками". Ну мы задымили, "птицам" передали привет, хохлы решили, что это свои и успокоились, ведь, по их расчетам, нас быть в том районе не должно было», — вспомнил боец с позывным Буш.

По его словам, благодаря таким хитростям российским штурмовикам удалось зайти в лес близ Часов Яра так, что противник не знал об этом еще четыре дня.

По данным издания, за выполнение боевых задач на Часовоярском направлении Буш награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу». Отмечается, что взятие населенного пункта привело к значительному продвижению российских войск в направлении Константиновки.

Ранее сообщалось о российском бойце с позывным Дема, который штурмовал позицию ВСУ в Часов Яре со сломанной ногой. За этот бой его представили к государственной награде.