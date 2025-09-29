Песков: Динамика в вопросе возобновления переговоров с Киевом отсутствует

На текущий момент динамики в вопросе возможности возобновления переговоров между делегациями России и Украины нет. Об этом рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Здесь пока динамики никакой нет, и это не по нашей вине», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, есть ли сигналы о возможности возобновления переговоров между делегациями.

Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле 23 июля этого года.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров во время общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Москва открыта к переговорам по украинскому урегулированию. Дипломат также уточнил, что президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал открытость Москвы к диалогу по устранению первопричин конфликта.

Помимо этого, Лавров заявил о нелогичной смене позиции украинских властей в отношении переговоров с Москвой. После того как в апреле 2022 года Киев сорвал достижение договоренностей, позиция Владимира Зеленского изменилась.