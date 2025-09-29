Премьер Польши назвал конфликт на Украине нашей войной

Туск: Война на Украине — это и наша война

Война на Украине — это и наша война, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом сообщает TVP World.

«Я хочу, чтобы в Польше мои земляки услышали эти слова: эта война — это также наша война. Нравится это кому-то или нет», — сказал он.

По словам главы польского правительства, украинский конфликт являются войной Польши исходя из фундаментального интереса Варшавы.

Он также отметил, что часть общества многих стран не считают нужным вмешиваться в происходящее на Украине, несмотря на то, что это вопрос выживания всей западной цивилизации.

Ранее Туск заявил, что за резкими заявлениями президента США Дональда Трампа в адрес России стоит желание сократить участие Вашингтона в конфликте на Украине. Он также подчеркнул, что правда лучше иллюзий.