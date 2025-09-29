Спорт
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Парма
Сегодня
19:30 (Мск)
Торино
Италия — Серия А|5-й тур
Дженоа
Сегодня
21:45 (Мск)
Лацио
Италия — Серия А|5-й тур
Эвертон
Сегодня
22:00 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Англия — Премьер-лига|6-й тур
08:40, 29 сентября 2025Спорт

Раскрыты обстоятельства смерти трехкратной чемпионки мира по боксу

ТАСС: Трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая умерла во сне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Стали известны обстоятельства смерти трехкратной чемпионки мира по боксу, пятикратной чемпионки Европы Ирины Синецкой. Об этом сообщает ТАСС.

Источник агентства сообщил, что спортсменка умерла во сне. «Причины устанавливаются, возможно, тромб», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Ирина Синецкая умерла в возрасте 46 лет. В Федерации Бокса России выразили соболезнования семье чемпионки и назвали ее уход из жизни большой утратой.

Синецкая была самой титулованной спортсменкой в женском боксе. Она являлась трехкратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой Европы и 11-кратной чемпионкой России.

    Все новости