Раскрыты обстоятельства смерти трехкратной чемпионки мира по боксу

Стали известны обстоятельства смерти трехкратной чемпионки мира по боксу, пятикратной чемпионки Европы Ирины Синецкой. Об этом сообщает ТАСС.

Источник агентства сообщил, что спортсменка умерла во сне. «Причины устанавливаются, возможно, тромб», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Ирина Синецкая умерла в возрасте 46 лет. В Федерации Бокса России выразили соболезнования семье чемпионки и назвали ее уход из жизни большой утратой.

Синецкая была самой титулованной спортсменкой в женском боксе. Она являлась трехкратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой Европы и 11-кратной чемпионкой России.