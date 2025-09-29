Наука и техника
Распространенную привычку назвали фактором риска развития диабета

AJPM Focus: Использование электронных сигарет повышает риск преддиабета
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Использование электронных сигарет оказалось связано с повышенным риском преддиабета. К такому выводу пришли исследователи из Университета Джорджии и их коллеги, проанализировавшие более 1,2 миллиона опросов CDC в США. Результаты исследования опубликованы в журнале AJPM Focus.

Ученые выяснили: у тех, кто вдыхает только пары электронных сигарет, вероятность преддиабета на 7 процентов выше, чем у некурящих. У курильщиков традиционного табака этот риск составлял уже 15 процентов, а у тех, кто совмещает оба типа никотина, — 28 процентов. При этом у «двойных пользователей» чаще фиксировался и сам диабет — на 9 процентов выше, чем среди некурящих.

Авторы подчеркивают: несмотря на репутацию «более безопасной» альтернативы, вейпинг может скрыто способствовать нарушениям обмена сахара и долгосрочным осложнениям для сердца, почек и нервной системы. Особенно уязвимыми оказались люди с лишним весом и некоторые этнические группы.

Ученые отмечают, что исследование носит наблюдательный характер, поэтому пока нельзя утверждать, что именно вейпы вызывают преддиабет. Однако результаты крупной выборки указывают: последствия этой привычки выходят далеко за пределы влияния на легкие и могут затрагивать весь организм.

Ранее стало известно, что четыре недели употребления порошка верблюжьего молока с пробиотиком помогли пациентам с диабетом 2-го типа снизить уровень сахара и улучшить показатели холестерина.

