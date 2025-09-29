Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:51, 29 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на заявление США о разрешении Украине наносить удары вглубь России

Чепа назвал странным заявление Келлога о разрешении ВСУ наносить удары вглубь РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:
Кит Келлог

Кит Келлог. Фото: Yves Herman / Reuters

Заявление спецпредставителя президента США Кита Келлога о том, что американский лидер Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием, странное, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Считаю, что это какое-то странное заявление. Оно полутонами написано. Без понимания того, что это так или не так. При том, что в то же время [президент Украины Владимир] Зеленский тщательно просил "Томагавки". Считаю, что это какое-то неконкретное заявление», — отреагировал Чепа.

Ранее Келлог заявил, что Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием. Он подчеркнул, что если Киев учтет слова американского президента, вице-президента США Джея Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, то украинские власти могут использовать возможность нанесения глубоких ударов.

Келлог отметил, что в России «нет неприкосновенных мест». При этом спецпредставитель президента США не уточнил, имеет ли в виду удары американским оружием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Целенаправленно шел убивать». Бывший студент устроил резню в архангельском техникуме. Он мстил преподавателю за отчисление

    В российском регионе задержали иностранного вербовщика террористов

    Уволенного российского вице-губернатора задержали за мошенничество. Его жену обвиняли в помощи бойцам ВСУ, которые жили в ее отеле

    Трамп пройдет испытание на лидерство

    Напавшего на российский техникум задержали с помощью студентов

    Бывший вице-губернатор российского региона отказался признать вину

    На Западе прокомментировали российский МиГ-29 в Иране

    В Кремле прокомментировали возможные поставки Украине ракет Tomahawk

    В России анонсировали повышение соцвыплат в 2026 году

    Зеленский заявил о новом отношении США к конфликту на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости