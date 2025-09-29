В Госдуме отреагировали на заявление США о разрешении Украине наносить удары вглубь России

Чепа назвал странным заявление Келлога о разрешении ВСУ наносить удары вглубь РФ

Заявление спецпредставителя президента США Кита Келлога о том, что американский лидер Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием, странное, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Считаю, что это какое-то странное заявление. Оно полутонами написано. Без понимания того, что это так или не так. При том, что в то же время [президент Украины Владимир] Зеленский тщательно просил "Томагавки". Считаю, что это какое-то неконкретное заявление», — отреагировал Чепа.

Ранее Келлог заявил, что Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием. Он подчеркнул, что если Киев учтет слова американского президента, вице-президента США Джея Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, то украинские власти могут использовать возможность нанесения глубоких ударов.

Келлог отметил, что в России «нет неприкосновенных мест». При этом спецпредставитель президента США не уточнил, имеет ли в виду удары американским оружием.

