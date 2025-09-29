Экономика
Россиянам напомнили об обязанности работодателей индексировать зарплаты

Марина Совина
Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов заявил, что вопрос индексации зарплаты в России касается почти каждого работника. Его слова приводит ТАСС.

Гаврилов подчеркнул, что обязанность индексировать зарплаты для организаций бюджетной сферы закреплена напрямую. Для коммерческих компаний есть условие указать механизм индексации в коллективном договоре или локальных нормативных документах.

«По закону работодатель обязан учитывать повышение стоимости жизни и разрабатывать порядок пересмотра выплат», — сказал депутат.

Ранее россиянам рассказали об индексации пенсий с 1 октября. Мера коснется пенсионеров, которые получают военную пенсию по линии министерства обороны и других силовых ведомств.

