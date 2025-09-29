Россияне бросились скупать машины в преддверии нового утиля

«Автостат»: Продажи новых машин в России в конце сентября оказались рекордными

В конце сентября 2025 года на российском рынке был установлен рекордный недельный показатель продаж новых автомобилей. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

С 22 по 28 сентября в России реализовали в общей сложности 32 274 новых автомобиля. Показатель 39-й недели года оказался для внутреннем авторынка максимальным. Лидерство среди представленных в РФ брендов сохранил за собой отечественный производитель Lada. На долю этой марки за отчетный период пришлась пятая часть (20,2 процента) всех продаж. В топ-5 также вошли Haval (14,4 процента), Geely (8,6 процента), Belgee (7,1 процента) и Chery (5,3 процента).

Глава агентства Сергей Целиков объяснил рост продаж новых машин в стране в конце сентября ажиотажным спросом в преддверии нового утильсбора. Изменения в методике его расчета, пояснил он, серьезно поднимут цены на импортные автомобили. Главными пострадавшими, отмечал эксперт, окажутся машины с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил. Для этих авто не будут предусмотрены льготные ставки, что скажется на их конечной стоимости.

К их числу наиболее подверженных удорожанию иномарок из-за нового утиля Целиков отнес, в частности, популярные у россиян модели, включая Geely Monjaro, BMW X3, BMW X5, BMW 5-Series, Toyota Highlander, Toyota RAV4, Kia Sorento, Kia Carnival, Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe. В то же время в России останется ряд востребованных «доутильных» машин вроде Volkswagen Golf, Tiguan, Passat, Kia K3 и K5, Mazda 3, CX-3 и CX-30. Из премиальных моделей вряд ли будут подвержены резкому удорожанию BMW X1, Mercedes-Benz С-Class и Audi A3, заключил он.