Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:53, 29 сентября 2025Бывший СССР

Саакашвили признал себя бездомным

Экс-президент Грузии Саакашвили объявил об отсутствии у себя квартиры
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил об отсутствии денег и квариры. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Так он обратился к суду, который вынес ему приговор о «растрате средств в период его правления». Он заявил, что нынешние власти и суд Грузии «никто, несмотря на свои миллиарды».

«Вы хорошо знаете, что у меня практически нет денег. В Грузии, которую я заново построил, у меня нет даже квартиры. Сейчас я лишен свободы, но вы и ваш хозяин (вероятно, имеется в виду основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили — прим. "Ленты.ру") хорошо знаете, что я очень успешен, а вы — полные неудачники», — написал экс-президент Грузии.

В июне 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заступился за Михаила Саакашвили. Он также призвал партнеров Киева не игнорировать эту ситуацию и спасти этого человека, сделав ряд обвинений в адрес России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Другие возможности у США иссякли». Трамп разрешил ВСУ наносить удары вглубь России. Насколько это опасно?

    В российском городе запретили возить детей в школу из-за разрушенных дорог

    В МИД Украины пригрозили способным достать до любой точки России оружием

    «Вот наше послание Москве». Министр обороны Британии обратился к Путину. Что он потребовал?

    Саакашвили признал себя бездомным

    Описаны последствия возможной конфискации российских активов для Европы

    На показе Moschino модели прошлись по подиуму с кастрюлями вместо сумок

    Один жест спас жизнь двум российским бойцам на СВО

    Овечкин провел первую полноценную тренировку после травмы

    В Москве появилась услуга «нытинга»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости