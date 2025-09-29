Никас Сафронов дал совет Киркорову насчет памятника отцу Бедросу

Никас Сафронов усомнился в том, что Киркоров готов оплатить памятник отцу

Никас Сафронов выразил сомнение в том, что Филипп Киркоров готов заплатить за памятник своему отцу. Об этом народный художник России заявил порталу URA.RU.

К самому Сафронову по поводу проекта памятника Бедросу Киркорову никто не обращался, признался художник. По его словам, певец больше привык к подаркам, но за действительно достойный памятник придется заплатить. Так, художник готов поделиться с Киркоровым контактом лучшего профессионала в этом деле. «Есть в России великий скульптор, который сделает оригинальный памятник. Но под силу ли Киркорову, который привык, что ему все дарят… Это Александр Рукавишников. Если Киркоров хочет хороший памятник, нужно обратиться к нему», — рассказал Сафронов. Результат сотрудничества с таким скульптором однозначно порадует артиста, добавил он.

Сам Киркоров, как уточняет портал, хотел бы видеть на могиле отца необычный монумент из мрамора или гранита. Однако певец опасается, что на памятнике отец окажется не похож на самого себя. Отца Филиппа Киркорова не стало 18 марта в возрасте 92 лет.

