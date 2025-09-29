Бывший СССР
Сальдо высказался о ситуации в Херсоне

Сальдо заявил, что ситуация в подконтрольном Киеву городе Херсоне мрачная
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

На сегодняшний день обстановка в подконтрольном Киеву городе Херсоне мрачная. Мужчин продолжают насильно мобилизовывать, гуманитарные поставки нуждающимся уменьшаются, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, пишет ТАСС.

«Что сейчас происходит на правом берегу? Это мрачно. Я сначала хотел применить термин грустно, но это мрачно. Потому что людей, которые там еще остаются, запугивают разными методами», — посетовал он.

Сальдо также подчеркнул, что основное настроение людей — усталость и «их все достало». Они ожидают возвращения «нормального светлого времени, которое они увидели именно после освобождения Херсона и правобережья», добавил губернатор.

Накануне Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы России взяли под полный огневой контроль карантинный остров Херсона.

До этого стало известно, что ВС России взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев. Владимир Сальдо добавил, что российские военные также держат под контролем дорогу на Белозерку.

