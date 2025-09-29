Шерпа оценила вероятность участия Путина в саммите G20 в США

Шерпа Лукаш: Участие Путина в саммите G20 будет зависеть от отношений РФ и США

Шерпа России в G20 Светлана Лукаш в беседе с РИА Новости оценила вероятность участия президента Владимира Путина в саммите «двадцатки» в США. По ее словам, это будет зависеть от отношений между странами.

«Это будет зависеть от развития событий и наших взаимоотношений в том числе с США», — отметила она.

Лукаш добавила, что окончательное решение будет принимать российский лидер.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что был бы рад присутствию Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина на саммите «Большой двадцатки» в 2026 году. Он отметил, что готов обсудить это в случае заинтересованности Москвы и Пекина.