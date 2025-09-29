Силуанов оценил поступления в бюджет от налога на игорный бизнес

Бюджет России за три года получит 300 миллиардов рублей от налога на игорный бизнес. Так оценил поступления в федеральную казну глава Минфина Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

Помимо налога на бизнес игорных компаний, бюджет получит примерно 17 миллиардов рублей от налога на прибыль таких организаций. Министр финансов объяснил введение таких сборов повышением прозрачности букмекерского бизнеса, который «традиционно имеет высокие обороты и низкую налоговую отдачу». Новые налоги позволят учитывать не только обороты, но и реальный финансовый результат компаний.

Ведомство внесло на рассмотрение в правительство проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий рост НДС, на прошлой неделе, подтвердив сообщения ряда СМИ. Инициатива не касается социально значимых товаров, которым сохранят льготную ставку в 10 процентов.

Ранее Силуанов отметил, что новое повышение НДС, который с 2026 года должен вырасти с 20 до 22 процентов, вызвано стремлением избежать негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета. Таким образом правительство хочет добиться более низкой траектории процентных ставок, а следовательно, ускорения роста ВВП.