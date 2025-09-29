Стало известно о переговорах между Россией и Венгрией о матче футбольных сборных

Sport24: Россия и Венгрия ведут переговоры о матче футбольных сборных

Представители Российского футбольного союза (РФС) и Венгерской футбольной федерации (ВФФ) ведут переговоры об организации товарищеского матча между национальными сборными стран. Об этом стало известно Sport24.

Уточняется, что встреча может пройти в 2026 году. В качестве места проведения игры рассматривается Москва и Будапешт. На данный момент обе команды составляют календарь встреч на следующий год.

Если переговоры завершатся успешно, Венгрия станет второй командой из УЕФА, с которой сыграют россияне с момента отстранения от международных турниров. В марте 2024 года команда Валерия Карпина дома победила Сербию (4:0).

Ранее Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о планах по организации товарищеских матчей национальной сборной страны в следующем году. «В июне с определенной долей вероятности рассматриваем вариант с товарищескими играми на территории Северной или Южной Америки», — заявил он.