Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:00 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Парма
Сегодня
19:30 (Мск)
Торино
Италия — Серия А|5-й тур
Дженоа
Сегодня
21:45 (Мск)
Лацио
Италия — Серия А|5-й тур
Эвертон
Сегодня
22:00 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Англия — Премьер-лига|6-й тур
12:40, 29 сентября 2025Спорт

Стало известно о переговорах между Россией и Венгрией о матче футбольных сборных

Sport24: Россия и Венгрия ведут переговоры о матче футбольных сборных
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Представители Российского футбольного союза (РФС) и Венгерской футбольной федерации (ВФФ) ведут переговоры об организации товарищеского матча между национальными сборными стран. Об этом стало известно Sport24.

Уточняется, что встреча может пройти в 2026 году. В качестве места проведения игры рассматривается Москва и Будапешт. На данный момент обе команды составляют календарь встреч на следующий год.

Если переговоры завершатся успешно, Венгрия станет второй командой из УЕФА, с которой сыграют россияне с момента отстранения от международных турниров. В марте 2024 года команда Валерия Карпина дома победила Сербию (4:0).

Ранее Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о планах по организации товарищеских матчей национальной сборной страны в следующем году. «В июне с определенной долей вероятности рассматриваем вариант с товарищескими играми на территории Северной или Южной Америки», — заявил он.

