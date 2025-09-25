В РФС заявили о планах провести товарищеские матчи сборной России в Америке

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о планах по организации товарищеских матчей национальной сборной страны в следующем году. Его слова приводит «РБ Спорт».

Функционер отметил, что в марте россияне планируют сыграть на своем поле. «В июне, с определенной долей вероятности, рассматриваем вариант с товарищескими играми на территории Северной или Южной Америки», — заявил Митрофанов.

Сборная России проведет два товарищеских матча в октябре. 10 октября команда Валерия Карпина сыграет в Волгограде с Ираном, а спустя четыре дня в Москве встретится с Боливией.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участие в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.