Барыс
0:1
2-й период
live
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
Сегодня
21:00 (Мск)
ЦСКА
Суперкубок Единой лиги ВТБ|Финал
Ред Булл Зальцбург
Сегодня
22:00 (Мск)
Порту
Лига Европы|Общий этап. 1-й тур
Утрехт
Сегодня
22:00 (Мск)
Лион
Лига Европы|Общий этап. 1-й тур
Овьедо
Сегодня
22:30 (Мск)
Барселона
Испания — Примера|6-й тур
Камила Осорио
Завтра
07:00 (Мск)
Анна Калинская
Пекин (ж)
Адриан Маннарино
Завтра
08:00 (Мск)
Александр Бублик
Пекин (м)
18:30, 25 сентября 2025Спорт

В РФС заявили о планах провести товарищеские матчи сборной России в Америке

Генсек РФС Митрофанов заявил о планах провести матчи сборной в Америке
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о планах по организации товарищеских матчей национальной сборной страны в следующем году. Его слова приводит «РБ Спорт».

Функционер отметил, что в марте россияне планируют сыграть на своем поле. «В июне, с определенной долей вероятности, рассматриваем вариант с товарищескими играми на территории Северной или Южной Америки», — заявил Митрофанов.

Сборная России проведет два товарищеских матча в октябре. 10 октября команда Валерия Карпина сыграет в Волгограде с Ираном, а спустя четыре дня в Москве встретится с Боливией.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участие в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

