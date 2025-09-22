Карпин объявил состав сборной России на матчи с Ираном и Боливией

Сафонов и Миранчуки вошли в расширенную заявку на матчи с Ираном и Боливией

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным объявил расширенный состав команды на матчи с Ираном и Боливией. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В списке присутствуют 42 футболиста. Среди них — голкипер парижского ПСЖ Матвей Сафонов, полузащитники Алексей Миранчук из американской «Атланты Юнайтед» и Антон Миранчук из московского «Динамо».

Сборная России проведет два товарищеских матча в октябре. 10 октября команда Карпина сыграет в Волгограде с Ираном, а спустя четыре дня в Москве встретится с Боливией. Команда с весны 2022 года отстранена от международных соревнований и может проводить только товарищеские матчи.

4 сентября сборная России сыграла безголевую ничью с Иорданией в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

7 сентября футболисты разгромили команду Катара в товарищеском матче. Встреча, которая прошла в Эр-Райяне на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд», завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян.