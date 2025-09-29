Студент пожаловался своей девушке на домогательства и столкнулся с неожиданной реакцией

Пользователь Reddit с ником ItsMawzieYo рассказал о проблемах своей девушки, оказавшейся на грани отчисления из колледжа. По его словам, первопричиной проблемы стала его знакомая из кружка по водным видам спорта.

«Девушка на уроке плавания все время ко мне приставала, а в какой-то момент перешла к сексуализированному насилию и схватила за половой член. Тогда я обозвал ее проституткой и сукой. Одноклассники после этой истории начали травить меня, называя придурком, и теперь они все меня ненавидят. Сама же моя обидчица начала распространять слухи о том, что я женоненавистник», — написал автор.

После этого он рассказал о случившемся своей девушке, с которой до начала отношений они долгое время были лучшими друзьями. Та отнеслась к ситуации с сочувствием и заверила бойфренда, что он может рассчитывать на ее поддержку. Правда, поддержка эта приняла неожиданную форму.

«Несколько дней спустя мы увидели мою обидчицу. Моя девушка тут же бросилась к ней и ударила ее лицом об стену. Затем она схватила ее за талию и бросила ее на пол прямо как в боях без правил! Я был настолько шокирован этим, что когда пришел в себя, моя девушка уже била свою жертву по лицу. Я схватил свою девушку, чтобы остановить, и тогда она плюнула на мою обидчицу и назвала ее насильницей», — рассказал автор.

Истекающая кровью жертва после этого потеряла сознание — ее отвезли в больницу врачи скорой помощи. К делу подключилась полиция, а будущее нападавшей представляется крайне сомнительным — ее уже отстранили от учебы и грозят последующим отчислением.

