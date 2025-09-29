Судьбу подбитого беспилотником ВСУ вертолета раскрыли

Подбитый FPV-дроном российский вертолет Ми-8 сняли на видео

Подбитый украинским беспилотником вертолет Ми-8 после получения повреждений смог приземлиться. Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале российский летчик с позывным Воевода.

«Усадили очень аккуратно. Противник специально не показывает всю посадку, а лишь догоревший на земле вертолет», — написал он. При этом автор отметил, что экипажу вертолета помогли рации, переданные волонтерами.

В свою очередь, военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале сообщил, что вертолет смогли посадить на землю без потерь. По его словам, находившийся на борту экипаж выжил и был эвакуирован.

Ранее Рожин сообщил, что вертолет Ми-8 был сбит украинским FPV-дроном. Изначально он сообщал, что вертолет потерян.