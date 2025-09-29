Военблогер Рожин: Российский вертолет Ми-8 был сбит украинским FPV-дроном

Вертолет Ми-8 был сбит украинским FPV-дроном. Об этом в Telegram-канале рассказал военблогер Борис Рожин.

«Сегодня потеряли вертолет Ми-8. Машина была поражена FPV-дроном противника», — написал он. Отмечается, что члены экипажа выжили и были эвакуированы.

Это произошло в районе села Котляровка в Донецкой народной республике. Информацию также подтвердил командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт Бровди с позывным Мадьяр.

Ранее бывший командующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис предложил сбивать российскую авиацию. По его словам, такие меры необходимы как ответ на недавние инциденты в воздушном пространстве Эстонии.

