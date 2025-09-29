Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:59, 29 сентября 2025Бывший СССР

Вертолет Ми-8 был сбит украинским FPV-дроном

Военблогер Рожин: Российский вертолет Ми-8 был сбит украинским FPV-дроном
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Вертолет Ми-8 был сбит украинским FPV-дроном. Об этом в Telegram-канале рассказал военблогер Борис Рожин.

«Сегодня потеряли вертолет Ми-8. Машина была поражена FPV-дроном противника», — написал он. Отмечается, что члены экипажа выжили и были эвакуированы.

Это произошло в районе села Котляровка в Донецкой народной республике. Информацию также подтвердил командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт Бровди с позывным Мадьяр.

Ранее бывший командующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис предложил сбивать российскую авиацию. По его словам, такие меры необходимы как ответ на недавние инциденты в воздушном пространстве Эстонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

    Спектакль с Панкратовым-Черным оказался под угрозой срыва

    Россиянин получил 20 лет колонии за расклеенные объявления

    Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС

    Фетисов оценил шансы Овечкина еще раз сыграть на Олимпиаде

    В Госдуме собрались внимательнее следить за расходами бюджета

    Зеленский засмеялся после вопроса о поддержке со стороны Трампа

    Пассажира протащили к выходу из самолета по полу из-за отказа пристегнуться

    Названы сроки первых поставок Lada Iskra в Белоруссию

    Россияне стали чаще обращаться в ломбарды за деньгами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости