Толпу собравшихся в центре Москвы мигрантов сняли на видео

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Московский Комсомолец»

Толпу собравшихся в центре Москвы мигрантов сняли на видео. Сделанную очевидцем запись опубликовала газета «Московский Комсомолец» в Telegram.

На кадрах видно десятки людей, образовавших очередь на одной из улиц. Также в кадр попали наблюдавшие за происходящим сотрудники правоохранительных органов.

На видео попали граждане Молдавии. Они съехались в центр российской столицы для участия в парламентских выборах, которые завершились в республике 28 сентября. В Москве было открыто два избирательных участка, очередь перед одним из них и попала на видео.

Ранее в Волгограде сотни мигрантов окружили здание и попали на видео. Они обступили миграционный центр, желая получить государственные услуги, связанные с легализацией на территории России. Рядом с центром можно заметить припаркованный автомобиль медицинской службы и ларек-чайхану.

