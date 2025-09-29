Экономика
17:12, 29 сентября 2025

Трамп пообещал ввести пошлины на импортную мебель

Президент США Дональд Трамп введет пошлины на произведенную за рубежом мебель
Вячеслав Агапов

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп введет тарифы на произведенную за рубежом мебель. Такое обещание глава государства дал в соцсети Truth Social.

По словам президента страны, он намерен ввести «существенные пошлины» против стран, чье мебельное производство расположено за пределами США. Таким образом он рассчитывает восстановить отрасль, пострадавшую от конкуренции с Китаем.

«Чтобы вновь сделать Северную Каролину, полностью потерявшую мебельную промышленность из-за Китая и других стран, великой, я введу существенные пошлины против любой страны, которая не производит мебель в США. Подробности скоро!» — пообещал Трамп.

Ранее президент рассказывал, что с 1 октября намерен установить 50-процентные пошлины на импортные кухонные шкафы, мебель для ванной и сопутствующие товары.

«Это очень нечестная практика, но мы должны защитить, ради национальной безопасности и других причин, наш производственный процесс», — пояснил президент.

Также американский лидер собирается с 1 октября установить тарифы в 100 процентов для лекарств, если у их компании-производителя нет завода в США. Кроме того, обложат дополнительными сборами поставки грузовых автомобилей. Ставка пошлин составит 25 процентов. Ранее они действовали лишь для поставок легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей.

