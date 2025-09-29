Трамп пообещал ввести пошлины на импортную мебель

Президент США Дональд Трамп введет пошлины на произведенную за рубежом мебель

Президент США Дональд Трамп введет тарифы на произведенную за рубежом мебель. Такое обещание глава государства дал в соцсети Truth Social.

По словам президента страны, он намерен ввести «существенные пошлины» против стран, чье мебельное производство расположено за пределами США. Таким образом он рассчитывает восстановить отрасль, пострадавшую от конкуренции с Китаем.

«Чтобы вновь сделать Северную Каролину, полностью потерявшую мебельную промышленность из-за Китая и других стран, великой, я введу существенные пошлины против любой страны, которая не производит мебель в США. Подробности скоро!» — пообещал Трамп.

Ранее президент рассказывал, что с 1 октября намерен установить 50-процентные пошлины на импортные кухонные шкафы, мебель для ванной и сопутствующие товары.

«Это очень нечестная практика, но мы должны защитить, ради национальной безопасности и других причин, наш производственный процесс», — пояснил президент.

Также американский лидер собирается с 1 октября установить тарифы в 100 процентов для лекарств, если у их компании-производителя нет завода в США. Кроме того, обложат дополнительными сборами поставки грузовых автомобилей. Ставка пошлин составит 25 процентов. Ранее они действовали лишь для поставок легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей.