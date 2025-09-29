Мир
22:26, 29 сентября 2025Мир

Трамп резко высказался о признании государственности Палестины

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что считает глупостью признание некоторыми странами государственности Палестины. Он резко высказался об этом в ходе пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

«Несколько стран, как вы знаете, по глупости признали палестинское государство, некоторые из наших европейских друзей, союзников, хороших людей. На самом деле, я думаю, они делают это, поскольку очень устали от того, что происходит уже много десятилетий», — заявил Трамп.

21 сентября Палестину официально признала Великобритания. Аналогичное решение приняли Канада, Австралия, Португалия и Франция. Ряд других стран после этого анонсировал планы признать палестинскую государственность.

Ранее стало известно, что 12 стран создают коалицию для финансовой поддержки государства Палестина. Целью объединения станет стабилизация финансового положения палестинской администрации. Коалиция выделит ей не менее 170 миллионов долларов.

