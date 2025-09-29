Экономика
12:22, 29 сентября 2025

Трамп «озолотил» Овальный кабинет

Трамп похвастался декором из золота в 24 карата в Овальном кабинете
Виктория Клабукова

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Дональд Трамп распорядился украсить Овальный кабинет декором из золота 999-й пробы. Об этом президент Соединенных Штатов написал в своей соцсети Truth Social.

В ролике, опубликованном в профиле американского лидера, продемонстрированы настенные молдинги и элементы декора, выполненные в золоте. «24-каратное золото высочайшего качества, используемое в интерьере Овального кабинета и Кабинета министров Белого дома», — похвастался Трамп. По его словам, видя такое «качество и красоту» лидеры других государств просто «сходят с ума». «Лучший Овальный кабинет в истории, с точки зрения успеха и внешнего вида!» — подытожил президент.

Ранее Трамп признался, что обновляет убранство Белого дома за собственный счет, ведь до его избрания, по словам американского лидера, интерьеры резиденции не соответствовали ее статусу. Многое он перенес из своего особняка в Мар-а-Лаго. Использование дорогостоящих материалов Трамп объяснил тем, что человечество пока не придумало краску, которая бы выглядела как золото.

