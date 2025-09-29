В армию страны ЕС начали призывать резервистов после инцидентов с дронами

TV2: ВС Дании начали срочно призывать резервистов после инцидентов с дронами

Вооруженные силы (ВС) Дании начали срочно призывать резервистов после инцидентов с неопознанными дронами. Об этом решении властей страны Европейского союза (ЕС) сообщает телеканал TV2.

Утверждается, что призваны будут несколько сотен военнослужащих. Они должны явиться на службу в ближайшее время. Датское министерство обороны пока не комментировало эту информацию.

Прежде Дания получила военную поддержку от союзников по НАТО на фоне серии инцидентов с беспилотниками. «Германия, Франция и Швеция направляют в датскую столицу подкрепление», — сказано в сообщении.

23 сентября аэропорты Осло и Копенгагена временно закрыли из-за обнаружения неизвестных беспилотников. Позднее выяснилось, что между двумя инцидентами не было связи.