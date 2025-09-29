Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:11, 29 сентября 2025Мир

В армию страны ЕС начали призывать резервистов после инцидентов с дронами

TV2: ВС Дании начали срочно призывать резервистов после инцидентов с дронами
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Дании начали срочно призывать резервистов после инцидентов с неопознанными дронами. Об этом решении властей страны Европейского союза (ЕС) сообщает телеканал TV2.

Утверждается, что призваны будут несколько сотен военнослужащих. Они должны явиться на службу в ближайшее время. Датское министерство обороны пока не комментировало эту информацию.

Прежде Дания получила военную поддержку от союзников по НАТО на фоне серии инцидентов с беспилотниками. «Германия, Франция и Швеция направляют в датскую столицу подкрепление», — сказано в сообщении.

23 сентября аэропорты Осло и Копенгагена временно закрыли из-за обнаружения неизвестных беспилотников. Позднее выяснилось, что между двумя инцидентами не было связи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине захотели закончить конфликт до конца года

    В Европе засомневались на счет «стены дронов» на востоке НАТО

    Глава Пентагона попал в неловкую ситуацию во время исполнения трюка

    Катя Лель призналась в любви

    Нетаньяху пообещал больше не нападать на Катар

    Украинцев решили штрафовать за отказ встать на колени перед погибшими солдатами ВСУ

    «Как цыган». Максим Галкин предстал в роскошном образе. Чем он так удивил публику?

    Голикова высказалась о возможности человека жить до 120 лет

    Цыганова обвинила россиян в поддержке Украины из-за песни Монеточки

    В армию страны ЕС начали призывать резервистов после инцидентов с дронами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости