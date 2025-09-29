Мир
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) начал работу над предложенным главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен «репарационным кредитом» Украине за счет замороженных активов России. Об этом заявил официальный представитель ЕК Балаш Уйвари.

«Комиссия тщательно прорабатывает этот вопрос, и вскоре мы будем готовы представить наше предложение. Я не могу назвать вам конкретные сроки, но мы работаем над этим», — сказал он.

По словам Уйвари, Еврокомиссия разрабатывает решение, которое позволит выдать Украине кредит за счет замороженных российских активов, не затрагивая при этом сами активы.

Ранее фон дер Ляйен выступила за выделение Украине так называемого репарационного кредита с использованием средств России. Согласно ее схеме, возвращать средства Киев должен будет лишь после получения «компенсаций от России», при этом сами активы РФ изыматься не будут.

