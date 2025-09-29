Мир
Президент Польши предложил наказывать за бандеровскую идеологию

Президент Польши Навроцкий внес закон об ответственности за идеологию Бандеры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий направил в нижнюю палату польского парламента проект закона об уголовной ответственности за распространение бандеровской идеологии. Об этом сообщили в канцелярии лидера страны.

Как объяснили в канцелярии, целью изменений является противодействие распространению на территории государства идеологии и ложных утверждений о преступлениях, совершенных членами и соратниками Организации украинских националистов, Украинской повстанческой армии (ОУН и УПА, организации признаны в России экстремистскими и запрещены), а также других украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом.

Ранее стало известно, что президент Польши в последний раз подписал закон о специальной помощи украинцам, что приведет к «концу украинского туризма». Глава канцелярии польского лидера Збигнев Богуцкий сообщил, что в новом законе перечислены льготы, которые будут недоступны гражданам Украины, не работающим в Польше.

