В Кремле высказались о сигналах из Киева о возобновлении переговоров

Песков: Сигналов из Киева о возможном возобновлении переговоров нет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости высказался о сигналах из Киева о возможном возобновлении переговоров российской и украинской делегаций. По его словам, таковых пока нет.

«Нет, пока из Киева, собственно, вообще никаких сигналов нет», — ответил пресс-секретарь российского лидера на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Москва открыта к переговорам по украинскому урегулированию. Глава ведомства напомнил, что президент России Владимир Путин не раз подчеркивал открытость Москвы к диалогу по устранению первопричин конфликта.

