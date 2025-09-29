В Москве вручили награды деятелям культуры

В Министерстве культуры России вручили награды артистам и деятелям культуры

В Министерстве культуры Российской Федерации прошла церемония вручения государственных наград артистам и деятелям культуры. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Известно, что всего различные награды и ордена получили 28 человек.

«Мы радуемся, потому что самое трепетное и дорогое, когда награды находят своих героев», — сообщила глава министерства Ольга Любимова.

Орден «За заслуги в культуре и искусстве» получили актер Театра сатиры Юрий Васильев, художественный руководитель театра «Около дома Станиславского» Юрий Погребничко, художественный руководитель Русского духовного театра «Глас» Никита Астахов, глава Московского театра кукол Борис Голдовский, артист МХТ им. Чехова Владимир Краснов, кинооператор Геннадий Карюк, звукорежиссер Игорь Майоров, а также заведующая труппой Театра сатиры Бронислава Чунихина.

Медалью «За труды в культуре и искусстве» наградили актера МХТ имени Чехова Станислава Дужникова, преподавателя училища циркового и эстрадного искусства имени Румянцева Любовь Кириллову, руководителя Ассоциации солистов-исполнителей Михаила Уткина и сотрудницу НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ Елену Федотову.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин наградил народного артиста РФ Виктора Вержбицкого орденом «За заслуги в культуре и искусстве».