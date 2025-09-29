Россия
08:06, 29 сентября 2025Россия

В России дали оценку действиям участвующих в будущих выборах бойцов СВО

«Ведомости»: Бойцы СВО не станут массово отказываться от мандатов на выборах
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России бойцы специальной военной операции (СВО) не станут массово отказываться от мандатов на будущих выборах. Такую оценку действиям участвующих в следующей предвыборной гонке военных дали эксперты, опрошенные «Ведомостями».

Специалисты предположили, что отказы участников спецоперации от мандатов, как это произошло на минувшей неделе в Воронежской области, где военнослужащий Владимир Евсюков уступил кресло депутата заксобрания внуку бывшего губернатора Ивана Шабанова Владиславу Новомлинскому, вряд ли станут популярной политтехнологической практикой на будущих выборах.

Евсюков, находившийся в первой десятке списка «Единой России» (ЕР), отказался от депутатской корочки, поскольку решил, что будет «наиболее полезным» в должности преподавателя Военно-воздушной академии.

Эксперты пояснили, что рядовые депутаты могут не слагать мандаты, но де-факто возвращаться в зону СВО. Представитель пресс-службы единороссов затруднился уточнить «Ведомостям», есть ли в других регионах случаи, подобные воронежскому.

Ранее военблогеры оценили отказ бойца спецоперации от депутатского мандата.

