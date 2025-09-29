Россия
В России отреагировали на слова Вэнса о возможных поставках ракет Tomahawk Украине

Пушков: Передача Украине ракет Tomahawk стала бы враждебным жестом США к России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Передача Украине американских ракет Tomahawk стала бы враждебным жестом США к России. Об этом заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Такое решение, если оно на деле, а не для вида обсуждается в Вашингтоне, было бы крайне неосмотрительным и откровенно враждебным в адрес России», — пояснил он.

Сенатор отметил, что подобное решение противоречило бы здравому смыслу и политике президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Он напомнил, что американский глава всячески избегал действий, которые могли бы втянуть США напрямую в конфликт.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что решение о поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву будет принимать Дональд Трамп. «Пусть об этом говорит президент, но я знаю, что мы сейчас обсуждаем этот вопрос», — отметил он.

