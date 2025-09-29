Россия
17:08, 29 сентября 2025

В России ответили на обращение министра обороны Великобритании к Путину

Джабаров раскритиковал обращение главы Минобороны Великобритании Хили к Путину
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Джон Хили

Джон Хили. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Обращение министра обороны Великобритании Джона Хили к российскому лидеру Владимиру Путину о том, что Россия не сможет победить в конфликте на Украине, не соответствует его уровню, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он также пригрозил Великобритании судьбой Украины.

«Чести много обращаться к главе такого великого государства, как Россия. Он всего лишь министр. Сегодня он министр, а завтра никто. Я думаю, что пусть это обращение оставит для своих предков, будет показывать, как он обращался к главе великой России. (…) Пусть поддерживает, закончит, как Украина, если не хуже. Поэтому не надо пугать нас своими заявлениями», — сказал Джабаров.

Ранее Хили обратился к президенту Путину с посланием о конфликте на Украине. «Сегодня наше послание Москве из Ливерпуля таково: президент Путин, вы не победите. (...) Соглашайтесь на мир», — говорил Хили.

Глава британского военного ведомства добавил, что считает безопасность Украины неотъемлемой составляющей безопасности самой Великобритании, и подчеркнул, что Лондон продолжит поддержку Киева.

