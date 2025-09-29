Россия
В России предупредили США о последствиях поставок Tomahawk Украине

Картаполов: Западные специалисты станут целью после поставок Tomahawk Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jonathan Sunderman / U.S. Navy / Handout / Reuters

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал решение США о поставках Tomahawk Украине. Об этом сообщает RTVI.

«Что касается Tomahawk, будем посмотреть. Есть разная информация — то дают, то не дают», — сказал депутат.

Он также напомнил, что одной передачи ракет Киеву — мало. Украине потребуются специалисты — офицеры, солдаты, технический персонал, — которых у нее нет.

«Но все они с этого момента станут целью. И никто их не защитит — ни Трамп, ни Келлог, ни кто бы то ни был еще. Поэтому пусть сами думают и выбирают», — добавил парламентарий.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что решение о поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву будет принимать президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. «Пусть об этом говорит президент, но я знаю, что мы сейчас обсуждаем этот вопрос», — отметил он.

