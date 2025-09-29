Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:04, 29 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали итоги выборов в Молдавии

Депутат Чепа: Молдавии будет трудно без сотрудничества с Россией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Россия готова сотрудничать с любым политиком и партией, если это не противоречит интересам страны и мира, но для взаимодействия с действующим президентом Молдавии Майей Санду должно существовать желание с ее стороны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом политик рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, что ее приверженность, приверженность ее партии «Действие и солидарность» (PAS — прим. «Ленты.ру») к Евросоюзу будет продолжаться. Надо работать с массами снизу. (…) Работать надо с молдаванами. Молдавия — братская страна, мы понимаем, и люди понимают, что без нашего сотрудничества очень трудно будет экономически выживать», — сказал Чепа.

Он напомнил, что партия Санду победила на парламентских выборах с минимальным перевесом. По его мнению, для создания перевеса пришлось прибегнуть к манипуляциям.

«Это вообще нонсенс, когда человек, идущий на выборы, говорит, что если я выиграю, то хорошо, а если я проиграю, то выборы будут аннулированы, как недавно в Румынии. Все это большим образом повлияло на результаты», — считает депутат.

Ранее стало известно о том, что партия действующего президента Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) смогла сохранить большинство мест в парламенте по итогам выборов. Всего по итогам проверки 99,87 процента протоколов за нее отдали голоса 50,15 процента граждан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

    Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС

    Фетисов оценил шансы Овечкина еще раз сыграть на Олимпиаде

    В Госдуме собрались внимательнее следить за расходами бюджета

    Зеленский засмеялся после вопроса о поддержке со стороны Трампа

    Пассажира протащили к выходу из самолета по полу из-за отказа пристегнуться

    Названы сроки первых поставок Lada Iskra в Белоруссию

    Россияне стали чаще обращаться в ломбарды за деньгами

    Люди застряли в лифте во время удара ВСУ по российскому городу и начали задыхаться

    ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости