В России прокомментировали итоги выборов в Молдавии

Депутат Чепа: Молдавии будет трудно без сотрудничества с Россией

Россия готова сотрудничать с любым политиком и партией, если это не противоречит интересам страны и мира, но для взаимодействия с действующим президентом Молдавии Майей Санду должно существовать желание с ее стороны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом политик рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, что ее приверженность, приверженность ее партии «Действие и солидарность» (PAS — прим. «Ленты.ру») к Евросоюзу будет продолжаться. Надо работать с массами снизу. (…) Работать надо с молдаванами. Молдавия — братская страна, мы понимаем, и люди понимают, что без нашего сотрудничества очень трудно будет экономически выживать», — сказал Чепа.

Он напомнил, что партия Санду победила на парламентских выборах с минимальным перевесом. По его мнению, для создания перевеса пришлось прибегнуть к манипуляциям.

«Это вообще нонсенс, когда человек, идущий на выборы, говорит, что если я выиграю, то хорошо, а если я проиграю, то выборы будут аннулированы, как недавно в Румынии. Все это большим образом повлияло на результаты», — считает депутат.

Ранее стало известно о том, что партия действующего президента Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) смогла сохранить большинство мест в парламенте по итогам выборов. Всего по итогам проверки 99,87 процента протоколов за нее отдали голоса 50,15 процента граждан.

