15:12, 29 сентября 2025Экономика

В России утвердили прогноз поступлений в бюджет от НДС

Поступления в российский бюджет от НДС в 2026 году составят 17,52 трлн рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Суммарные поступления в госказну от налога на добавленную стоимость (НДС) в 2026 году ожидаются на уровне в 17,52 триллиона рублей. Утвержденный властями прогноз содержится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на ближайшие три года, опубликованной в базе законопроектов Госдумы (ГД).

Поступления по внутреннему НДС в следующем году парламентарии ожидают на отметке в 12,15 триллиона рублей, по ввозному — в районе 5,4 триллиона. В 2027 году сборы от этого налога запланированы на уровнях в 13,26 триллиона и 6,03 триллиона рублей соответственно, а в 2028-м — в 14,02 триллиона и 6,7 триллиона рублей.

Ранее представители Министерства финансов (Минфина) внесли на рассмотрение правительству проект изменений в Налоговый кодекс. Нововведения предусматривают в том числе увеличение ставки НДС на ряд товарных категорий с нынешних 20 до 22 процентов. Льготную ставку в 10 процентов в ведомстве предложили оставить без изменений для сдерживания роста цен на социально-значимые виды продукции, включая продовольствие, лекарства и детские товары.

Ожидается, что нововведение вступит в силу со следующего года. В качестве еще одного изменения ведомство предложило снизить в шесть раз порога доходов для уплаты бизнесом НДС — с нынешних 60 миллионов рублей в год до 10 миллионов. Глава Минфина Антон Силуанов объяснил необходимость этой меры попыткой пресечь незаконные схемы по дроблению бизнеса, используемые ради минимизации налогов. Он отказался связывать инициативу с желанием властей собрать побольше денег с представителей малого бизнеса.

