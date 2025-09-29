В России захотели поднять акцизы на пиво и другой алкоголь

Правительство России: Акциз на пиво в 2026 году может вырасти до 33 рублей

В 2026 году акциз на пиво крепостью от 0,5 до 8,6 градуса может вырасти до 33 рублей за литр, что окажется на 10 процентов больше, чем в 2025 году. Это предусмотрено законопроектом «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты», который внесло в Государственную думу Правительство России.

Согласно этому документу, акциз на пиво крепостью от 0,5 до 8,6 градуса в 2027 году составит 34 рубля, а в 2028-м — 35 рублей за литр. Что касается пива крепостью свыше 8,6 градуса, то его в следующем году могут обложить акцизом в 62 рубля за литр. В 2027-м речь пойдет о 64 рублях, а в 2028 году — о 67 рублях.

Кроме того, стало известно, что акцизы на сидр, пуаре и медовуху в 2026 году могут увеличиться до 33 рублей за литр. В 2027-м их могут поднять до 34 рублей, а в 2028 году — до 35 рублей.

В конце августа сообщалось, что в России начали продавать пиво, произведенное в Корейской Народно-Демократической республике. В частности, продукцию марки Tumangang 11 с примерной розничной стоимостью в 160 рублей за 0,5 литра стали реализовывать в Дальневосточном федеральном округе и Якутии.