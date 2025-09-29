Россия
20:32, 29 сентября 2025

В России захотели ввести учет и маркировку домашних животных

В Госдуму внесли законопроект об учете и маркировке домашних животных
Никита Абрамов
В Госдуму внесли законопроект об учете и маркировке домашних животных на федеральном уровне. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Нововведения направлены на создание учета и маркирования домашних животных, в том числе тех, которые включены в утвержденный правительством перечень.

Документ предусматривает, что маркировка может быть визуальной, электронной или смешанной. При этом осуществлять ее нужно за счет владельца. На учет домашних животных предлагается ставить бесплатно.

Распоряжение правительства России о создании учета домашних животных появилось в июле 2025 года. За документ отвечают Минприроды, Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз и Минцифры России.

