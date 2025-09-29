Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:14, 29 сентября 2025Россия

В России заявили о евротирании после выборов в одной стране

Матвиенко заявила о «Брюссельской евротирании» после выборов в Молдавии
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nicholas Muller / Globallookpress.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о «Брюссельской евротирании» после выборов в Молдавии. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Так она прокомментировала победу партии президента Молдавии Майю Санду «Действие и солидарность» (PAS).

«Понятно, что Санду, с трудом приведшая свою партию к 50 процентам на штыках даже уже не евродиктатуры, а неприкрытой Брюссельской евротирании, на самом деле получила на этих выборах клеймо окончательной нелегитимности. Несмываемое», — написала сенатор.

По ее мнению, для народа Молдавии Санду станет антинародным политиком после данной имитации выборов. Матвиенко также добавила, что ее работодатели находятся исключительно в Брюсселе.

28 сентября в Молдавии прошли парламентские выборы. Партия PAS смогла сохранить большинство мест в парламенте по итогам выборов, набрав более 50 процентов голосов. По результатам голосования будет также сформировано правительство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине захотели закончить конфликт до конца года

    В России захотели ввести учет и маркировку домашних животных

    Известный российский военкор раскрыл впечатления от встреч с Путиным без камер

    Валя Карнавал показала изменения во внешности за три года и раскрыла свой вес

    Россиянка посоветовала путешествующим в одиночку женщинам одеваться бедно и закрыто

    Двухлетнюю девочку выбрали новой живой богиней Непала

    Напавший на российскую школьницу и ее мать курьер привлек внимание главы СК России

    Орбан признал победу России над Украиной

    В России предложили дать жильцам право досрочно включать отопление

    В Чечне отреагировали на приговор рассорившему Кадырова и Бастрыкина подростку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости