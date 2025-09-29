В России заявили о евротирании после выборов в одной стране

Матвиенко заявила о «Брюссельской евротирании» после выборов в Молдавии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о «Брюссельской евротирании» после выборов в Молдавии. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Так она прокомментировала победу партии президента Молдавии Майю Санду «Действие и солидарность» (PAS).

«Понятно, что Санду, с трудом приведшая свою партию к 50 процентам на штыках даже уже не евродиктатуры, а неприкрытой Брюссельской евротирании, на самом деле получила на этих выборах клеймо окончательной нелегитимности. Несмываемое», — написала сенатор.

По ее мнению, для народа Молдавии Санду станет антинародным политиком после данной имитации выборов. Матвиенко также добавила, что ее работодатели находятся исключительно в Брюсселе.

28 сентября в Молдавии прошли парламентские выборы. Партия PAS смогла сохранить большинство мест в парламенте по итогам выборов, набрав более 50 процентов голосов. По результатам голосования будет также сформировано правительство.