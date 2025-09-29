Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников

Эксперт МТС Бийчук: Мошенники притворяются работодателями и взламывают iCloud

Мошенники начали притворяться работодателями и приглашать владельцев iPhone на собеседование, во время которого они взламывают сервис iCloud. О новой уловке аферистов предупредил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук, передает РИА Новости.

По словам Бийчука, мошенники проводят с потенциальной жертвой собеседование, после которого просят ее войти в корпоративный iCloud, чтобы якобы протестировать приложение или дать доступ к внутренним инструментам. Человеку присылают логин и пароль, которые он должен использовать для входа в учетную запись.

Если пользователь введет их, то злоумышленники поменяют пароль и заблокируют ему выход из аккаунта, предупредил эксперт. После этого аферисты начнут шантажировать жертву: они говорят, что у них есть полный контроль над устройством, и оно может перестать работать, если их требования не будут выполнены.

Обычно аферисты просят прислать им денежную сумму, причем после первого перевода они могут потребовать еще больше денег. «Отправлять деньги в такой ситуации бессмысленно — это лишь поощряет дальнейший шантаж», — подчеркнул Бийчук.

Эксперт посоветовал восстановить доступ к iCloud через официальный сайт или службу поддержки Apple. Также можно временно заблокировать банковские карты и сообщить о случившемся в полицию. После восстановления контроля над устройством нужно выполнить полный сброс и восстановить данные из резервной копии, а все пароли сменить, добавил Бийчук.

Ранее сообщалось о другой новой уловке, которую начали использовать мошенники для обмана владельцев iPhone. Как рассказали в компании Bi.Zone, аферисты стали притворяться работниками государственных структур.