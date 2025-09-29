Власти докапитализируют крупный российский банк почти на 30 миллиардов рублей

ТАСС: Банк ПСБ планируется докапитализировать в 2025 году на 29,6 млрд рублей

Банк ПСБ планируется докапитализировать на 29,597 миллиарда рублей до конца 2025 года. Об этом со ссылкой на внесенные в Госдуму поправки в бюджет пишет ТАСС.

Чуть менее 29 миллиардов рублей из указанной суммы собираются внести в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций иных федеральных органов государственной власти», говорится в публикации. Отмечается, что это позволит обеспечить выполнение норматива достаточности собственных средств ПСБ «в связи с заключением им кредитных договоров на исполнение поручения президента».

Крупный российский банк, о котором идет речь, по данным «Финуслуг» занимает пятое место в стране по размеру активов и чистой прибыли, а также идет восьмым по объему привлеченных вкладов с 607,2 миллиарда рублей

Ранее агентство Bloomberg писало об обращении в ЦБ трех системно значимых банков, якобы полагавших в июне, что им в течение 12 месяцев может понадобиться вливание капитала. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала в связи с этим, что кредитные организации «зарабатывают» и имеют запасы капитала, позволяющие им чувствовать себя уверенно.

Поправки в бюджет, которые планируется рассмотреть 15 октября, предусматривают также повышение дефицита федерального бюджета на 2025 года до 5,74 триллиона рублей или 2,6 процента ВВП.