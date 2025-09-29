Экономика
18:03, 29 сентября 2025Экономика

Власти США разрешили американцам продолжить платить налоги в России

В США продлили до 9 января разрешение американцам платить налоги и сборы в РФ
Дмитрий Воронин
СюжетСанкции против России:

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Минфин США продлил до 9 января 2026 года действие разрешения американским гражданам и компаниям оплачивать налоги, сборы и получать лицензии и необходимые для продолжения деятельности в России одобрения. Об этом со ссылкой на опубликованный Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) документ сообщает РИА Новости.

Новая лицензия заменяет предыдущую, введенную с 8 июля текущего года на время действия санкций против органов власти РФ. Речь в ней идет о взаимодействии с Центробанком России, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов страны

Аналогичные шаги представители администрации США регулярно предпринимают уже несколько лет. В мае 2022-го Минфин страны в течение двух дней сначала решил не продлевать лицензию на обслуживание внешнего долга России, а затем выпустил соответствующую налоговую лицензию для работы в РФ, которую затем неоднократно продлевал.

