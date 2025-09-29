Бывший СССР
Военкоры рассказали о прорыве Российской армии в Вербовое

RusVesna: Российские войска прорвались в центр Вербового
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска прорвались в центр села Вербовое Днепропетровской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Утверждается, что подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ, наступая широким фронтом, ранее взяли под контроль населенные пункты Степовое и Калиновское. Оттуда штурмовики совершили прорыв в Вербовое и продвинулись на глубину более трех километров.

Ранее 29 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль поселок Кировск (украинское название — Заречное) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Подразделения группировки войск «Запад» использовали эффект внезапности и, сходу форсировав реку, вклинились в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

