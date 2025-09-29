Россия
10:25, 29 сентября 2025
Россия

ВСУ ударили по легковушке с мирными жителями российского региона

Гладков: под Белгородом ВСУ ударили по легковушке с мирными жителями
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В Белгородской области ВСУ ударили по легковушке с мирными жителями. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Атака была осуществлена в Валуйском округе, уточнил губернатор. Пострадали два человека — мужчина и женщина. Они находились в салоне автомобиля.

Оба пострадавших получили множественные осколочные ранения, отметил Гладков. Их передали медикам в тяжелом состоянии.

В ночь на 29 сентября ВСУ атаковали ряд российских регионов, одним из них стала Московская область. В городе Воскресенске после удара начался пожар, жертвами которого стали два человека – пенсионерка и ее шестилетний внук.

