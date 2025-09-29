Захарова: Курс на превращение Молдавии в придаток НАТО — путь в никуда

Курс на превращение Молдавии в придаток НАТО — путь в никуда. Так итоги парламентских выборов в Молдавии прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Курс на превращение собственной страны в антироссийский придаток НАТО и логистическую базу для подпитки преступного киевского режима — это путь в никуда», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, итоги выборов в Молдавии еще раз показали раскол в обществе республики, который вызван «деструктивным курсом руководства страны». МИД России, отмечает Захарова, надеется на то, что в правительстве Молдавии сделают из этого выводы и не станут действовать вразрез с интересами собственного народа.

Представитель внешнеполитического ведомства также добавила, что нынешние власти Молдавии использовали средневековые и варварские методы устрашения своих оппонентов в ходе кампании.

28 сентября в Молдавии прошли парламентские выборы. Партия Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) смогла сохранить большинство мест в парламенте, набрав более 50 процентов голосов. По результатам голосования будет также сформировано правительство.