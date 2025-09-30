Ценности
54-летняя Анна Нетребко показала фигуру в мини-шортах

Певица Анна Нетребко показала фигуру в белых мини-шортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @anna_netrebko_yusi_tiago

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко показала фигуру в откровенном наряде. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 730 тысяч подписчиков.

54-летняя знаменитость прогулялась по набережной в Неаполе, Италия, в белых кружевных мини-шортах и красной блузке с цветочным принтом. Также она надела черные ботинки со шнуровкой и красно-белыми полосами и взяла с собой куртку из денима и миниатюрную сумку на цепочке.

В то же время исполнительница уложила волосы в пучок и нанесла на губы помаду в тон блузке.

В марте Анна Нетребко в купальнике поплавала в бассейне.

