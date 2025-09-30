Арестованная по делу Долиной курьер заявила об ухудшении здоровья

Курьер Анжела Цырульникова, взятая под стражу по делу народной артистки Ларисы Долиной, заявила об ухудшении здоровья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
В апелляционной жалобе говорится, что ухудшение состояния здоровья произошло на фоне стресса и переживаний, а также усугубилось длительным нахождением в СИЗО.
Цырульниковой, как и другим трем фигурантам уголовного дела, предъявлено обвинение в совершении мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере. Следствие считает, что они со 2 апреля 2024 года по 12 июля 2024 года обманом похитили 175 миллионов 120 тысяч рублей артистки, а также лишили ее права на квартиру стоимостью более 138 миллионов рублей. Общий ущерб, причиненный Долиной, следствие оценило в 317 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что уголовное дело о мошенничестве в отношении Долиной поступило в суд.