Арестованная по делу Долиной курьер заявила об ухудшении здоровья

Курьер, взятая под стражу по делу Долиной, заявила об ухудшении здоровья
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Курьер Анжела Цырульникова, взятая под стражу по делу народной артистки Ларисы Долиной, заявила об ухудшении здоровья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В апелляционной жалобе говорится, что ухудшение состояния здоровья произошло на фоне стресса и переживаний, а также усугубилось длительным нахождением в СИЗО.

Цырульниковой, как и другим трем фигурантам уголовного дела, предъявлено обвинение в совершении мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере. Следствие считает, что они со 2 апреля 2024 года по 12 июля 2024 года обманом похитили 175 миллионов 120 тысяч рублей артистки, а также лишили ее права на квартиру стоимостью более 138 миллионов рублей. Общий ущерб, причиненный Долиной, следствие оценило в 317 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о мошенничестве в отношении Долиной поступило в суд.

