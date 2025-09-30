Ценности
20:14, 30 сентября 2025Ценности

Беременная блогерша подверглась угрозам в сети за откровенное платье на свадьбу

Беременная блогерша Лайвли подверглась угрозам за платье с декольте на свадьбу
Мария Винар

Фото: @dlively_

Беременная блогерша Диана Лайвли, TikTok-аккаунт которой насчитывает 13 тысяч подписчиков, подверглась угрозам в сети за откровенное платье на свадьбу. Соответствующий комментарий публикует издание People.

Инфлюэнсерша опубликовала видео, в котором продемонстрировала свой образ на торжество. Так, она выбрала фиолетовое платье с глубоким декольте, которое частично обнажало ее грудь и живот. При этом на размещенных кадрах видно, что Лайвли не стала надевать под изделие бюстгальтер. «Я получила много комплиментов, особенно по поводу фасона и цвета платья. Затем я увидела вторую волну комментариев, в основном от тех, кто не подписан на меня. В них была легкая критика, которой я не возражала», — рассказала она в интервью.

Позже Лайвли заметила комментарии, в которых содержались грубые высказывания. «Они начали придираться к моему телу, делать беспочвенные заявления о моей семье и даже угрожать мне. Тысячи незнакомцев говорили мне, кем, по их мнению, я являюсь, основываясь на нескольких секундах моей жизни, показанных в нескольких видео», — посетовала женщина.

Однако, по словам блогерши, замечания хейтеров не смутили ее. «Казалось, что многие люди проецируют на меня свою неуверенность. Муж, семья и все мое окружение помогли мне не отступать от образа. Вера в Бога напомнила мне, какой женщиной я являюсь в реальной жизни», — заключила собеседница портала.

Ранее сообщалось, что блогерша Эмма Киттл решила вынести мусор и нарвалась на критику со стороны соседки из-за наряда.

