Боец рассказал о расстреле ВСУ из танка собственных сослуживцев

РИА Новости: ВСУ расстреляли из танка пытавшихся сдаться в плен сослуживцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил украины (ВСУ) открыли огонь по собственным сослуживцам, пытавшимся сдаться российским бойцам в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости заявил военнослужащий подразделения «Шторм» «Южной» группировки войск с позывным Тефтель.

«Однажды тоже вот случай был: противник находился в одном доме, и их обстрелял их же танк. Это здание все сложилось, они погибли там. Да, четверо там находилось», — вспоминает собеседник агентства.

До этого сообщалось, что ВСУ нанесли удар с дрона по окруженным солдатам 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Как уточняется, украинские подразделения были окружены в лесу близ Синельниково.

Ранее боец из 95-й бригады ВСУ Сергей Андреев рассказал, что сдался в плен из-за страха быть убитым собственными сослуживцами. По его словам, после ранения он получил отпуск, однако командование подразделения об этом не знало.

